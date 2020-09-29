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Ankara'da 750 polisin katılımıyla koronavirüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 07:06 | Son Güncelleme

Ankara geneli 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirilirken 25 iş yerine idari işlem yapıldı.

Ankara'da 750 polisin katılımıyla koronavirüs denetimi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya başta olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Uygulamaya 750 personel katılırken, birçok eğlence mekanı denetlendi.

Denetimlerde ise 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

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Tedbirlere uymayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

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(İHA)

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