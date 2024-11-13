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  4. Ankara'da 9 köpeğin saldırısına uğrayan akademisyen Meliha Yılmaz yaralandı! "Belgesel izler gibi gördük izledik bağırmaya başladık"

Ankara'da 9 köpeğin saldırısına uğrayan akademisyen Meliha Yılmaz yaralandı! "Belgesel izler gibi gördük izledik bağırmaya başladık"

13.11.2024 23:17
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13.11.2024 23:17
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yürüyüşten evine dönen Akademisyen Meliha Yılmaz'a köpekler saldırdı. Saldırıda bacakları ve yüzü yaralanan kadın, komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan akademisyene olay yerinde müdahale eden komşularından Özlem Onay ise, "Belgesel izler gibi gördük izledik bağırmaya başladık. Biz bağrınca durdular Meliha Hanım’da sürünerek buraya doğru gelmeye başladı. Biri elinden tutmuştu biri bacağından yüzünü bile ısırdılar." dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Gazi Üniversitesi Eğim Fakültesi'nde görevli olan Prof. Dr. Meliha Yılmaz yürüyüşten dönerken 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin yere yıkarak ısırdığı kadını komşuları kurtardı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Meliha Yılmaz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tedavi edilerek gece saatlerinde taburcu edildi. Olayın ardından köpekleri toplamak üzere olay yerine gelen belediye görevlilerine hayvanseverler tepki gösterdi.

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"KÖPEKLERDEN 9 TANESİ ÜSTÜNE SALDIRIP YERE YIKMIŞ KOMŞUMUZU"

Yaşanan olayın ilk olmadığını ve mahallede yıllardır bir köpek sorunu yaşandığını vurgulayan Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy, "Dün akşam saat 17.00 civarında bir komşumuzun telefonuyla olaydan haberim oldu. Bir köpek saldırısı olduğunu söyledi. Hemen muhtarımızı da alıp birlikte olay yerine gittik. Bir komşumuz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Diğer komşularımız müdahale etmişler ve kanayan yere tampon yaparak kanamayı durdurmuşlardı. Ambulansı bekledik. Ambulans biraz gecikti ama neyse ki zamanında yetişti. Acile kaldırıldı komşumuz. Gece 01.00’e kadar acildeydi. Daha sonra taburcu edilip evine çıktı. Şu anda genel durumu iyi. Bacağının birinde bayağı derin yarıklar var. Oradan çok kanama olmuştu. Diğer bacakta ve yüzde bayağı bir çizik ve yaralanma var. Oralara plastik cerrahi işlem yapmış. O bölgedeki köpeklerden 9 tanesi üstüne saldırıp yere yıkmış komşumuzu. Sonra da sürüklüyorlar. O esnada araya giren komşularımız uzaklaştırıyor köpekleri ve ambulansı çağırıyorlar" diye konuştu.

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"BİRİ ELİNDEN TUTMUŞTU BİRİ BACAĞINDAN"

Saldırıya uğrayan akademisyene olay yerinde müdahale eden komşularından Özlem Onay ise, çığlık sesi duyduklarını anda dışarı çıktıklarını belirterek, “Bir anda ses duydum. Çığlık sesi duyduk balkona koştuk. Eşim de hemen aşağı koştu. Daha önce hep bu tarz saldırılar olduğu için bu tarz çığlıkların ne olduğunu biliyoruz. Bir komşumuz Meliha Hanım’ı ormana doğru sürükleyen 3 köpek vardı. Belgesel izler gibi gördük izledik bağırmaya başladık. Biz bağrınca durdular Meliha Hanım’da sürünerek buraya doğru gelmeye başladı. Biri elinden tutmuştu biri bacağından yüzünü bile ısırdılar. Çok korkunç bir görüntüydü daha kendimize gelemedik” ifadelerini kullandı.

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"KANLAR İÇİNDEYDİ YÜZÜ BACAĞI KORKUNÇ BİR HALDEYDİ!"

Mahallede yaşamaktan mutlu olmalarına rağmen başıboş köpeklerden rahatsız olduklarını açıklayan mahalle sakini Gülseren ise, “Dün saat 17.00 sularıydı balkonda duruyorduk. Korkunç bir çığlık Meliha Hocamı duyduk. Kanlar içindeydi yüzü bacağı korkunç bir haldeydi. Telefonu kaptığım gibi 112’yi tuşladım konuşamadım. Bu arada ambulansta çok geç geldi. Ambulansa yol vermeyenleri kınıyorum. 45 dakika ambulans bekledik kanamalı hastayla. Hasta kokmuştu çok kötüydü. Bu mahallede yaşamaktan hepimiz çok mutluyuz ama köpek sesinden ve köpek teröründen adım atamıyoruz” açıklamasında bulundu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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