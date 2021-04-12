Ankara'da 900 kişi evsiz kaldı! Vatandaşlardan 'kira artışı' tepkisi

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan ve 2013 yılında inşa edilen, 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Binanın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Temelinde kayma meydana geldiği belirlenen bina ile çevresinde riskli bulunan 20 bina, tahliye edilirken, 10'unun daha yıkılmasına karar verildi. Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkımına önceki gün başlandı. Binanın 4 katı, dün akşama kadar süren çalışmalarda kontrollü yıkıldı. Binanın devrilip, çevredeki diğer binalara hasar vermemesi için temelinde dolgu yapıldı. Dolgu çalışmasının ardından istinat duvarının yıkıldığı binanın arka tarafında yıkım çalışmasına bugün yeniden başlandı. Yıkım sırasında 2 kat birden çöktü. İş makinesi ile 1 kat daha yıkılırken, kalan son katı yıkma çalışmaları sürüyor.

KOORDİNASYON MERKEZİ'NE BAŞVURDULAR

Öte yandan 900 kişinin evsiz kaldığı bölgede binaları tahliye edilenler için Ankara Valiliği'nce Koordinasyon Merkezi kuruldu. Yazıcı, Talih, Açelya, Bahar, Umut, Güleryüz, Kılıç, İncesu, Emek, Hatipoğlu Ünalan ve Özdemir apartmanlarının sakinleri, İncesu Şehit Sultan Selim Karakoç İmam Hatip Ortaokulu’ndaki Koordinasyon Merkezi'ne kira yardımı için başvurdu. Bu kişilere 30 bin TL eşya ve 1500 TL kira yardımında bulunulacağı belirtildi.

'900 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER'

Başvuru işlemlerini tamamlayanlar, daha sonra yıkım bölgesinde çalışmaları takip etti. Eşyaları, yıkılan Açelya Apartmanı'nın enkazında kalan Malik Karahan, "Evimizden bir çöp almadan çıktık. Binamız yıkıldı, eşyamızı almaya fırsat bile vermediler. Şimdilik kızımda kalıyoruz, ev arıyoruz; ama daha bulamadık" diye konuştu.

Sevim Pala ise cuma günü temel kazısı yapılırken müteahhidin yanına gittiğini belirterek, "Yanlış iş yaptıklarını söyledim, beni dinlemediler. Hem müteahhide hem de kepçeciye 'Burayı bu şekilde deşmeyin, kademeli gidin, üstteki binayı tehlikeye atıyorsunuz' dedim. Bana el hareketi yaparak 'Git' dedi. Üzüldüm, şimdi sonucunu görüyorsunuz. 900 kişiyi mağdur ettiler. Şimdi daha mı iyi oldu?" dedi.