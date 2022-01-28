Ankara'da ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Kan donduran sözler: Onu şeytandan kurtarmak istedim

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Canik ve avukatı katıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldüren Rıfat Arda Canik ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dosyanın tamamlandığını, araştırılacak başka bir husus bulunmadığını belirten mahkeme başkanı, sanığa son sözlerini sordu. Psikolojik sorunlar yaşadığını ve pişman olduğunu söyleyen Rıfat Arda Canik, beraatini istedi. Daha sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanığı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

15 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Mamak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıfat Arda Canik, 3 Ağustos 2019'da, tedavi için kendisini yanına alan ablası Özge Canik Sazlı ile tartışmış, Sazlı'yı saklandığı banyonun kapısını kırdıktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

''ŞEYTANDAN KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM''

Gözaltına alınan Rıfat Arda Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını iddia etmişti. "Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım." diyen Canik'in, psikolojik sorunları olduğunu öne sürmesi üzerine yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir rahatsızlığa rastlanılmamıştı.

(AA)

