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Ankara'da acı olay! Yedikleri balıktan zehirlendiler: Eve gelen ekipler cansız bedenlerini buldu

15.11.2024 22:25
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde kendilerinden haber alınamayan Ali Osman Er (55) ile eşi Medine Er'in (60) eve giren itfaiye ekipleri tarafından cansız bedenleri bulundu. Çiftin akşam yemeğinde yedikleri balık nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

Ankara'da acı olay! Yedikleri balıktan zehirlendiler: Eve gelen ekipler cansız bedenlerini buldu

Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Gordion Caddesi Sivrikaya apartmanında bulunan Ali Osman Er ve eşi Medine Er'in yaşadığı dairede meydana geldi. Er çiftinden haber alamayan komşuları tarafından eve itfaiye ekipleri çağırıldı.

İTFAİYE GÖREVLİLERİ CAMI KIRIP EVE GİRDİ

Camı kırarak içeri giren itfaiye görevlileri çiftin yatak odasında cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, çiftin dün akşam yemeğinde balık yedikten sonra yattıkları ve gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettikleri belirlendi.

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Haymana Demirözü köyü nüfusuna kayıtlı olan çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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balık zehirlenme Ankara gıda
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