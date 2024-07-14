Ankara'da aile faciası... Kardeşi ve dayısını başından vurup kafasına sıktı!

35 yaşındaki Bekir Ş. birlikte yaşadığı kardeşi Uğur Ş ve dayısı Murat K. ile otomobilde tartışma yaşadı. Ardından otomobilden inen Bekir Ş, yanında bulundurduğu tabanca ile araçta bulunan kardeşi Uğur Ş. ile dayısı Murat K.'yı başından vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Bekir Ş., ateş ederek kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başlarından vurulan 3 kişinin yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından 3 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

‘SAKİN YAŞANTILARI OLAN İNSANLAR’

Silah sesleri üzerine olay yerine koştuğunu belirten esnaf Mehmet Ali Akar, “Olaydan sonra geldiğimde şaşırdım. Çünkü mahallenin çok sakin, çok nezih insanları ve hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. Vurulan kişiyi tanıyorum; kendi halinde, kavgasını, gürültüsünü, davasını duymadığım bir adam, son derece merhametli bir insan. Herkese yardım eden bir çocuk. Yani anlamış değilim. Hiçbir şeylerine şahit olmadım, kavgasız, gürültüsüz, sakin bir yaşantıları olan insanlar. Kişinin cana yakınlığı, samimiyeti, insanlara yardımı son derece değerli insanlardı ve bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanmış değilim. Üzgünüm” diye konuştu.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada olay anı ve sonrasında vatandaşların olay yerine koşuşturmaları bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, hareket ettikten birkaç metre sonra otomobilden inen Bekir Ş.’nin ateş ettiği ve ardından kendisini vurduğu ve silah sesleri üzerine vatandaşların olay yerine geldikleri görüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

