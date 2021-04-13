Ankara'da akılalmaz kaza! 200 metre sürüklenen otomobil saniye saniye kamerada

Kaza, dün öğle saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
E.C.Ü. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp trafik levhasına çarparak devrildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü E.C.Ü. ile K.G.Ü., Ş.Ü. ve G.Ü., ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin ters dönerek metrelerce sürüklendiği görüldü.
(DHA)