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Ankara'da akılalmaz olay! Otomobilin sıçrattığı taş, otobüsteki yolcunun başına isabet etti

11.11.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, kontrolden çıkarak refüje giren otomobilin sıçrattığı taşlar yolcu otobüsünün camını kırarak içine girdi. 1 yolcu, başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı.

Ankara'da akılalmaz olay! Otomobilin sıçrattığı taş, otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çalışkanlar kontrol noktası yakınında meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden İbrahim Efe Ö. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kayarak refüje girdi. Otomobilin lastiklerinden sıçrayan taşlar, karşı yönden gelen Bursa- Diyarbakır seferi gerçekleştiren Mehmet Ö. yönetimindeki yolcu otobüsüne ve Enver C. hakimiyetindeki otomobile çarptı.

CAMI KIRIP YOLCUNUN BAŞINA İSABET ETTİ

Otobüsün yan camının kırılmasının ardından içeriye giren taşlar ve cam parçacıkları yolcuların üzerine geldi. 1 yolcu başına isabet eden taş nedeniyle yaralanırken, cam kırıkları nedeniyle bazı yolcuların da el ve yüzlerinde kesikler oluştu.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başı yarılan yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cam kırıklarından kesikler oluşan yolcular da ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

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"BİR ANDA CAM PATLADI"

Yaralanan yolculardan İbrahim Sıddık, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, "Ben ön koltuktaydım. O sırada dalmıştım öne doğru eğilmiştim, baktım cam bir anda patladı. Tabi cam patlayınca olduğu gibi karşı tarafa vurdu. Tam görmedim yani o sırada dalmıştım. Yolda karşı taraftan araba geliyordu" dedi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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