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  4. Ankara'da annesi yataktan düştüğünü söylemişti! Vücudundaki izler dikkat çekti, annesi hakkında karar verildi

Ankara'da annesi yataktan düştüğünü söylemişti! Vücudundaki izler dikkat çekti, annesi hakkında karar verildi

26.11.2024 19:31
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Ankara'da kahreden bir olay yaşandı. Annesi Nuriye S.’nin yataktan düştüğünü iddia ederek yardım istediği Elif İkra S. (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Elif İkra S.'nin vücudunda darp izlerine rastlanırken, Nuriye S. tutuklandı.

Ankara'da annesi yataktan düştüğünü söylemişti! Vücudundaki izler dikkat çekti, annesi hakkında karar verildi

Ankara'nın İlçenin Hacırecep Mahallesi'nde oturan Nuriye S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşine de haber verdi. Nuriye S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü.

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Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Elif, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Elif İkra S., 2 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif İkra S'nin cenazesi, Polatlı'da toprağa verildi.

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"EVDE OYNARKEN YATAKTAN DÜŞTÜ"

Elif İkra S'nin ölümüyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporu doğrultusunda anne Nuriye S. gözaltına alındı. Nuriye S. ilk ifadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü. Sonra bilinç kaybı oldu" dedi. Kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı ileri sürülen Nuriye S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ankara hastane bebek
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