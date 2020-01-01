Ankara'da apartman dairesinde yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bağlı Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ



Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI



Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

