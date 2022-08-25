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  4. Ankara'da araç otobüs durağına daldı! Polis ve eşi feci şekilde can verdi

Ankara'da araç otobüs durağına daldı! Polis ve eşi feci şekilde can verdi

25.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın TBMM'de görev yaptığı, eşinin ise ev kadını olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.

Feci kaza öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Adnan Sevinç'in kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın TBMM'de görev yaptığı, eşinin ise ev kadını olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi için taziye mesajı paylaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Şentop, "Mesai arkadaşımız Polis Memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiya Yeşilırmak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi için taziye mesajı paylaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Ankara’da, evinin önünde geçirdiği elîm trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de görevli Kahraman Polisimiz Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Hanıma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları âlî olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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trafik kazası polis Ankara
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