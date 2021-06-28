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Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

28.06.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da İvedik Sanayi Bölgesinde bulunan atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın endişe yarattı. İçerisinde atık plastik ve kağıt gibi malzemelerin bulunduğu tesiste hızla büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Ankara'da atık dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu

Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren atık dönüşüm tesisinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisteki atık kağıt ve plastik türü maddelerin alev alması sonucu çıkan yangın hızla yayıldı.

EKİPLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle plastik türü maddelerin yanması nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Dumanları fark eden çevredekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin zaman zaman parlama yapması nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, yangının çevredeki tesislere sıçramama için yoğun çaba sarferildi. Ölen ya da yaralının olmadığı yangında 1 itfaiye ekip dumandan etkilendi. İtfaiye görevlisine olay yerinde bekleyen sağlık ekibi tarafından ambulansta müdahale yapıldı. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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yangın Ankara
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