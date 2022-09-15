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Ankara'da AVM'de iğrenç olay! Suçüstü yakalandı, telefonundan yüzlerce kadın ve çocuğa ait görüntüler çıktı

15.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Ankara'nın göbeğindeki Kızılay AVM'de mide bulandıran bir olay yaşandı. Yürüyen merdivenlerde avukat Ş. M.'nin etek altı görüntüsünü çeken Mustafa K. suçüstü yakalandı. Mustafa K.'nın cep telefonunda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntüler ve çocuklara ait çok sayıda müstehcen video bulundu.

Ankara'da AVM'de iğrenç olay! Suçüstü yakalandı, telefonundan yüzlerce kadın ve çocuğa ait görüntüler çıktı

AVM'de kadın müşterileri rahatsız ettiği şikayeti üzerine verilen eşkali takip eden polis, Mustafa K.'yı iğrenç bir eyleme daha imza atarken yakaladı. 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa K.'nın telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. Çocuklar ve kadınlarla ilgili çok sayıda müstehcen görüntülerin tespit edildiği telefona el kondu. Olayın ayrıntıları şu şekilde...

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MERDİVENDE GÖRÜNTÜ ÇEKERKEN TESPİT EDİLDİ

Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olan Kızılay AVM esnafının, bir kişinin kadın müşterilere rahatsızlık verdiği yönünde şikayeti üzerine polis ekipleri takip başlattı. Verilen eşkali takip eden polis, tarife uyan bir kişinin yürüyen merdivenlerde bir kadının etek altı görüntülerini çektiğini tespit etti.

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SERBEST BIRAKILDI

Suçüstü yakalanan Mustafa K.’nin cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Mustafa K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İTİRAF ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini kabul eden Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Etek altı görüntülerinin çekilmesi ile ilgili de avukat Ş.M., şikayetçi oldu. ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle, dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taciz AVM kızılay avm
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