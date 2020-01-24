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  4. Ankara'da avukatlık bürosunda sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da avukatlık bürosunda sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Ankara'da avukat Şenol Ö. ile müvekkilinin yakınları arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin yaralandığı sopalı ve silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen salı günü Çankaya ilçesindeki Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada avukat Şenol Ö.'nün bürosunda meydana geldi.

Tutuklu sanık Tarık A.'nın yakınları Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T., avukat Şenol Ö. ile büroda görüşürken tartışma çıktı. Borç-alacak yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Olayda avukat Şenol Ö. başına aldığı darbe ile müvekkil yakınlarından Tahir A. da sol bacağından tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya karışan Abdurrahim A. ve Mehmet T. ise gözaltına alındı.

KAVGA KAMERADA

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde avukat Şenol Ö.'nün, tartışma sırasında masanın altından aldığı sopa ile müvvekkil yakınlarının üzerine yürüdüğü, onların da tekme ve yumrukla karşılık verdiği görüldü. Aldığı darbelerle yere düşen Şenol Ö.'nün, daha sonra çekmecesinden aldığı tabancayı ateşlemesi ve müvekkil yakınlarının kaçması görüntüde yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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