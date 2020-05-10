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  4. Ankara'da ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti

Ankara'da ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 60 yaşındaki kadın, hayvan otlattığı sırada ayının saldırması sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'da ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kozalan Mahallesi'nde oturan Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere Alan mevkisindeki otlak alana gitti.

Kırsal alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden çobanlar, yerde yatan kadının başında bir ayı gördü. Ayıyı korkutarak bölgeden uzaklaştıran çobanlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerinde yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayı ile uzun süre mücadele veren kadının yaklaşık 100 metre sürüklendiği tespit edildi.

Kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının olay yerine gelen yakınları ve komşuları, gözyaşı döktü.

(AA)

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