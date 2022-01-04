Ankara'da aynı mahallede ikinci kez köpek saldırısı! Küçük kız oturamaz hale geldi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde önceki gün Ramazan Aslan, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ramazan Aslan'dan sonra aynı yerde dün de Emine Topbaşı’nı köpekler ısırdı. Annesi Nurcan Topbaşı ile teyzesinden dönerken köpeklerin arasında kalan Emine Topbaşı, kalça ve karın kısmı ile bacağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Topbaşı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Emine Topbaşı, "Kaçmaya çalıştım; ama kaçamadım. Annem beni korudu, çok korktum" dedi.

''ŞİKAYETTE BULUNDUK, KİMSE İLGİLENMEDİ''

Anne Nurcan Topbaşı, köpeklerin bir anda üzerlerine geldiğini söyleyerek, "Ben kızımı göğsüme bastırdım, kafasına bir şey olmasın diye. Direkt sol kalçasından ısırdılar, bağırış çağırış derken biri geldi, çantasını attı köpeklere, öyle dağıldı köpekler. Koştura koştura eve geldik, hemen ambulansı aradık. 6-7 tane köpek vardı. Biz daha önceden de bina olarak şikayette bulunduk köpeklerin toplanması için. Çok kez şikayette bulunuldu; ama kimse gelip ilgilenmedi, gelip görüşme bile yapılmadı. 'Tamam, toplanacak' diyorlar; ama hiçbir şey yapılmıyor. Daha 2 gün önce aynı mahallede, yine burada oldu. Kalçasında yarası var, oturamıyor. Karın bölgesinde var" dedi.

''SOKAKLARDA TİM TİM GEZİYORLAR''

Emine Topbaşı’nın babası Osman Topbaşı ise, "2 gün önce burada bir çocuğu köpekler ısırdı. 2 gün sonra bizim başımıza geliyor. İnsan kendi başına gelmeyince hiçbir şey anlamıyor. Daha önce burada köpeklerin toplandığını görmedik. Belediyenin bir an önce bu işe el atması lazım. Sokaklarda tim tim köpek geziyor, 8-10 tane köpek geziyor. 30 yaşındayım, ben korkuyorum giderken köpek saldıracak diye. Bu 7 yaşındaki çocuk ne yapacak? Çocuğumda çok şükür fazla zarar yok; ama psikolojisi bozuldu çocuğun. Okuluna gidemeyecek 15-20 gün" diye konuştu.

(DHA)

