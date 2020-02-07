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Ankara'da baba vahşeti! Lise öğrencisi kızını silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 03:03 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü. Kızını öldürdükten sonra polisi arayan baba, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı.

Ankara'da baba vahşeti! Lise öğrencisi kızını silahla öldürdü

Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51), polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.

Kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin yol kenarında bulunan cansız bedeni, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.

Genç kızın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

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