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Ankara'da 'barınamıyoruz' eylemi! Çok sayıda kişiye gözaltı

12.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da "Barınamıyoruz Hareketi" tarafından düzenlenen izinsiz eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzinsiz düzenlenen eyleme ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğündan açıklama geldi.

Ankara'da 'barınamıyoruz' eylemi! Çok sayıda kişiye gözaltı

Sosyal medyada oluşturulan 'Barınamıyoruz Hareketi', Ankara Ulus Meydanı'nda 'barınamıyoruz' eylemi düzenledi. Ankara Valiliği'nin izin vermediği eyleme katılmak üzere İzmir ve İstanbul'dan gelenleri taşıyan araçlar kent girişinde durduruldu. Polisin ikazına rağmen geri dönmeyen ve trafiği aksatan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yine aynı eylem kapsamında Kızılay'da eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açan kişiler de gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen söz konusu etkinliğe; İzmir'den katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiştir. Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Etkinliğe İstanbul'dan katılmak üzere gelenlerin bulunduğu 2 araç ise İstanbul Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüş yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine, önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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