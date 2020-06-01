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  4. Ankara'da Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Ankara'da Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara'da yüksek sesle müzik tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı.

Ankara'da Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir genç, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ç. ve arkadaşı B.A, yolda yürürken park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardı.

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan B.Ç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olduğu belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Ankara'da yüksek sesle müzik tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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