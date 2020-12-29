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Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

29.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesindeki Sincan Geçiçi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 20 kedinin ötanazi yapılarak öldürüldüğü iddia edildi. Olayda sorumluluğu bulunduğu belirlenen bir personelin iş akdi sonlandırıldı.

Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 20 kedinin, geçen 20 Temmuz'da öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler, Twitter'dan durumu tepki göstererek, olayın soruşturulmasını istedi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatıldı. İnceleme sonunda olayda sorumluluğu bulunduğu saptanan Sincan Geçici Havyan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli bir personelin iş akdi feshedildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener'in Twitter hesabından paylaştığı belediye açıklamasında, "Belediyemiz Sincan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 20 Temmuz 2020 tarihinde yaşandığı iddia edilen 'kedilerde ötenazi' olayıyla ilgili olarak daire başkanlığımızca başlatılan işlemler; 8 Eylül 2020 tarihli Genel Sekreterlik makamı onayı ile belediyemiz Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 8 Aralık 2020 tarihli inceleme raporu doğrultusunda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 26166 Sayılı Hayvanların Korunmasına dair uygulama yönetmeliği hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen bir personelin iş akdi feshedilmiştir" denildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da belediyenin açıklamasını, "Bakımevinde 20 kedinin öldürülmesine Ankara Büyükşehir Belediyesi 'gönüllülerin iftirası' deyince, bunu iller idaresine şikayet ettik. Belediye teftiş kurulu 20 kedi öldürülmesinin iftira olmadığını tespit edip, bir personelin işine son verdiğini, yine aynı yönetim açıkladı" mesajıyla Twitter'dan duyurdu.

Kaynak: DHA

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