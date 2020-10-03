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Ankara'da berber dükkanındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 22:49 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 21 Eylül’de berber dükkanında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Eylül Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında meydana gelmişti.

Berberde tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K., kardeşlerle tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah K., yanındaki tabanca ile 2 kardeşe ateş ederek kaçmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaralı 2 kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yapılan müdahaleye rağmen Ahmet Ö. hayatını kaybetmişti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı kavganın berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Emrah K., silahla tıraş olan Fırat Ö.'ye ateş ettikten sonra kendisine müdahale etmek isteyen Ahmet Ö’ye de ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan Ahmet Ö. olduğu yere yıkılırken, Emrah K. olay yerinden kaçıyor. (İHA)

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