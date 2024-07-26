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  4. Ankara'da Beren Su hayatını kaybetmişti! Akılalmaz görüntü: Bir elinde termosu tutmuş

Ankara'da Beren Su hayatını kaybetmişti! Akılalmaz görüntü: Bir elinde termosu tutmuş

26.07.2024 18:20
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Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin elinde termos olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da Beren Su hayatını kaybetmişti! Akılalmaz görüntü: Bir elinde termosu tutmuş

Beren Su Bolat, salı günü Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ise idari soruşturma başlatıldı.

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BİR ELİNDE TERMOSU TUTTU

Öte yandan Beren Su ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında çekilen bir fotoğraf da soruşturma dosyasına girdi. Fotoğrafta Beren Su, iki kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü. Beren Su'nun, asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen asansörde mahsur kalma vakasında yapılan kurtarma çalışmaları esnasında meydana gelen üzücü kazada 13 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine; gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz" denildi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara asansör
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