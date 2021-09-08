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Ankara'da besi çiftliğinde 'on numara yağ' üretimine suçüstü: 1.2 milyon TL ceza kesildi

08.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, lisanssız toplanan yağlardan kaçak akaryakıt üretilen besi çiftliğine İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 2 kişi suçüstü yakalandı. Toplam 1 milyon 207 bin 155 TL ceza uygulanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da besi çiftliğinde 'on numara yağ' üretimine suçüstü: 1.2 milyon TL ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinde 'on numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Besi çiftliğine Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda F.A. ve S.B., akaryakıt üretmek üzere 10 tonluk tanklar içerisine yağ ve benzeri malzemeleri doldurdukları sırada suçüstü yakalandı.

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RUHSAT VEYA LİSANS BELGELERİNİN OLMADIĞI DA ORTAYA ÇIKTI

2 kişi gözaltına alınırken, firmanın atık yağları toplamak için Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu tarafından alınan herhangi bir ruhsat veya lisans belgesinin de olmadığı tespit edildi.

1 MİLYON 207 BİN TL CEZA KESİLDİ

Lisanssız yağ toplayan ve yakıt haline getiren F.A. ve S.B.'ye 2872 sayılı Çevre Kanun'u gereğince toplam 1 milyon 207 bin 155 TL idari para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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