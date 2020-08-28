Ankara'da beton mikseri dehşet saçtı

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya Atatürk Bulvarı Protokol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen beton mikserinin freni boşaldı. Yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan beton mikseri, önce trafik lambasına, ardından refüjdeki ağaçlara çarptı. Beton mikseri daha sonra park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi.
Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA