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Ankara'da beton mikseri dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Ankara'da yokuş aşağı inerken freni boşalarak park halindeki 2 otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Ankara'da beton mikseri dehşet saçtı

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya Atatürk Bulvarı Protokol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen beton mikserinin freni boşaldı. Yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan beton mikseri, önce trafik lambasına, ardından refüjdeki ağaçlara çarptı. Beton mikseri daha sonra park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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