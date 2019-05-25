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Ankara'da bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 05:43 | Son Güncelleme

Ankara’da polis ekiplerine bıçakla saldırmaya kalkışan kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çevresindekilere bağırarak yolda yürüyen bir kişi, taksi durağının önündeki otomobillere zarar vermeye başladı.

ELİNDE BIÇAKLA EKİPLERE SALDIRMAYA KALKIŞTI

Saldırgan, elindeki muşta ve bıçakla park halindeki 2 otomobilin dikiz aynaları ile lastiklerine zarar verdi. Taksicilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı Bağdat Caddesi’ndeki Cemre Parkı’nın önünde buldu. Polis ekiplerinin 'dur' ikazına aldırmayan kişi, elindeki bıçakla ekiplere saldırmaya kalkıştı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırgan, görevli bir polis memuru tarafından bir el ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Diz kapağından vurulan kişi, sağlık ekipleri, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralanan saldırganın üzerinde yapılan aramada, kimlik çıkmadı. Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan saldırganın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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