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Ankara'da bin polisle operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 07:40 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.
Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekat polislerince operasyon düzenlendi.
Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi.
Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Ankara Altındağ

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