Ankara'da bin polisle operasyon

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi.