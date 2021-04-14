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  4. Ankara'da binanın bodrum katındaki evde tüp patlaması sonucu 1 kadın yaralandı

Ankara'da binanın bodrum katındaki evde tüp patlaması sonucu 1 kadın yaralandı

14.04.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın bodrum katında meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kadın hafif yaralandı, binada maddi hasar oluştu.

Ankara'da binanın bodrum katındaki evde tüp patlaması sonucu 1 kadın yaralandı

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Etlik Mahallesi Hasandağ Sokak'taki apartmandan patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlarca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler, patlamanın bodrum katında meydana geldiğini, apartman sakini Bağdat B.'nin hafif yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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TÜPÜ KONTROL ETTİĞİ SIRADA PATLAMIŞ

Maddi hasarın oluştuğu binada inceleme yapan bomba uzmanları, patlamanın yaralanan kadının bodrum kattaki evinde bulunan mutfak tüpünü kontrol ettiği sırada meydana geldiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

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patlama Ankara

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