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Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 08:38 | Son Güncelleme

Ankara'da çökme tehlikesi olduğu tespit edilen bir bina boşaltıldı.

Olay, Ankara’nın Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı 04.30 sularında Eflatun Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın en üst katındaki dairede çatlaklar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye zabıta, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

24 dairenin bulunduğu apartmanda inceleme yapan ekipler, binada ikamet eden vatandaşların tahliyesine karar verdi. Ekiplerce boşaltılan bina, daha sonra güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi
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Ankara çökme tehlikesi

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