Ankara’ da Birlik Derneğinden Cumhur İttifakı’na destek

Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "Ankara’da Birlik Deneği olarak bizler de; ülkesine, milletine, bayrağına ve devletine bağlı insanlar topluluğu olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Cumhur İttifakı’nın yanında saf tutmuş bulunmaktayız" dedi.

Ankara’da Birlik Derneği, Hamamönü’nde kahvaltılı istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "2017 yılının Şubat ayında kurduğumuz Ankara’da Birlik Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar sürekli aktif ve sahada olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Sivil Toplum Kuruluşları arasında göz doldurmaya devam etmektedir. Dernek olarak en büyük farkımız sadece bir kesimi ya da bir grubun veya oluşumun değil toplumun hemen hemen her kesimini kucaklayan 7’den 70’e herkesle beraber olan, bu bağlamda çalışmalar yapan bir dernek olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Cumhur İttifakı’nın yanında saf tutmuş bulunmaktayız"

Mutlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Batılı güçler ve ülkemizdeki işbirlikçilerin de desteğiyle 17-25 Aralık, Gezi Olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimleriyle, ülke olarak bağımsızlığımıza göz dikmiş olup, güzel Türkiye’mizi kendilerine bağımlı bir ülke haline getirmek istemektedirler. Çok şükür ki bugüne kadar başaramadılar ve başaramayacaklardır da. Bu oyunları gören ve bilen Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyler de Cumhur İttifakı’nı oluşturarak Başkanlık seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de güç birliği yapmışlardır. Ankara’da Birlik Deneği olarak bizler de; ülkesine, milletine, bayrağına ve devletine bağlı insanlar topluluğu olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Cumhur İttifakı’nın yanında saf tutmuş bulunmaktayız.”