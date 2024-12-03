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  4. Ankara'da boşanma kavgası! Damadı ve ailesine silahla saldırdı: 1 ölü 3 yaralı

Ankara'da boşanma kavgası! Damadı ve ailesine silahla saldırdı: 1 ölü 3 yaralı

03.12.2024 00:47
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Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Ç.A. (48), damadı H.B.K. (27) ile damadın annesi D.K. (47) ve damadın kardeşi S.K'yi (23) silahla ateş ederek yaraladı. Ç.A, damadın babası İ.K'yi (53) de darbetti. Olay sırasında evde bulunan bir kişi ise Ç.A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da boşanma kavgası! Damadı ve ailesine silahla saldırdı: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki evde, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı.

DAMADI VE AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI

Kavgaya dönüşen olayda, Ç.A. (48), damadı H.B.K. (27) ile damadın annesi D.K. (47) ve damadın kardeşi S.K'yi (23) silahla ateş ederek yaraladı. Ç.A, damadın babası İ.K'yi (53) de darbetti.

DAMADIN ANNESİNİN DURUMU AĞIR

Arbede sırasında evdekilerden biri, Ç.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara boşanma
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