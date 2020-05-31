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Ankara'da büyük operasyon! 'Change' çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Ankara'da, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştirip (change) satan çete, polis operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, change edildiği tespit edilen 13 otomobile el konuldu.

Ankara'da büyük operasyon! 'Change' çetesi çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Daire Başkanlığı ekipleri, change yöntemi ile piyasaya sürülen otomobiller ilgili araştırma başlattı. Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. tespit edildi. 5 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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KRİMİNAL İNCELEME İLE TESPİT EDİLDİ

Change yapıldığı düşünülen 28 otomobil, mahkeme kararı doğrultusunda el konularak, kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 13 otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla getirilen otomobillerle değiştirdiği saptandı. Orijinal olduğu belirlenen otomobiller ise sahiplerine geri iade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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(DHA)

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