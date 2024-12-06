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  4. Ankara'da büyüleyen görüntü! Sis ve gökyüzünün eşsiz buluşması kameralara böyle yansıdı

Ankara'da büyüleyen görüntü! Sis ve gökyüzünün eşsiz buluşması kameralara böyle yansıdı

06.12.2024 13:14
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06.12.2024 13:14
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Başkent Ankara’da bu sabah erken saatlerde yerde oluşan yoğun sis tabakası, gökyüzünde beliren güneşin ilk ışıklarıyla birleşerek büyüleyici bir manzara sundu.

Hava sıcaklığının 2 ila 3 derece ölçüldüğü Ankara’da, gece çöken sis sabah da karşı etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü kentte, sürücüler kontrollü ve düşük hızla ilerledi.

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ANKARA'DA SİS VE GÖKYÜZÜNDE GÜN DOĞUMUNUN PASTEL TONLARI İLE ETKİLEYİCİ MANZARA!

Sis, alçak alanlarda yoğun bir şekilde kendini gösterirken, yükseltilere çıkanlar için bambaşka bir görüntü sundu. Gökyüzünde ise gün doğumunun pastel tonları, manzarayı daha da etkileyici hale getirdi.

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Öte yandan, kent genelinde günlük yaşamı zorlaştıran sis, yüksek kesimlerde ise görsel bir şölen oluşturdu.

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Bulut denizini andıran görüntüler, sabah erken saatlerde doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için etkileyici kareler sunarken, bölgenin güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara sis
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