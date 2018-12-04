HABER

Ankara' da bylock operasyonu; 7 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklamada; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyon sonucunda, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi ..

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Fırına molotoflu saldırı kameradaFırına molotoflu saldırı kamerada
Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltındaKayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kabus gece: Silah elinde yüz üstü yatıyordu

İstanbul'da kabus gece: Silah elinde yüz üstü yatıyordu

Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! Tüm detaylar ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! İşte tüm detaylar

Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

Kız çocuğunun ağabeyleri o halde görünce çılgına döndü!

Bursa'da şok görüntü! Anahtarlığın içinden çıkan, polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Arabasının anahtarını gören polisler şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.