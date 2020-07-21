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  4. Ankara'da Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 09:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar birazdan...

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