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Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Ankara Elmadağ'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, ekili ve dikili alanlar ise zarar gördü.

Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara Elmadağ'da sabaha karşı etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış ile birlikte yeşil alanlar, binaların çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçedeki ekili ve dikili alanlar da zarar gördü.

Hasanoğlan Eğitim ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven, "Sabaha karşı saat 05.00 saatlerinde etkili bir dolu yağışı yaşadık. Yarım saat içerisinde tüm cadde, sokaklar ve çatılarımız beyaza büründü. Yeni diktiğimiz sebze fidelerimiz dolular altında kalarak zarar gördüler. Yeni meyveye duran ağaçlarımızda meyveler dolu çarpması nedeniyle zarar gördü. Doğal afet, yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: DHA


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