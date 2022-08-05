Ankara'da cemevlerine saldırıyla ilgili yeni detaylar! İnternetten araştırmış: Bu isimlerle savaşmak istedim

Ankara'da cemevlerine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın saldırı öncesinde internetten cemevi araması yaptığı ve saldırıyı arkadaşına anlattığı öğrenildi. Zanlı ifadesinde "Baver G.'ye cemevlerine saldıracağımı söyledim bana anlattığım her şeyin paranoya olduğunu söyleyerek inanmadı" dedi. Baver G., sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde "Kendisine Hacı diye birisinin büyü yaptığını söyledi. Cemevlerine neden saldırdığını bilmiyorum" diye konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne yapılan saldırıda Ahmet Ozan K. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'İbadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından tutuklanırken, irtibat kurduğu tespit edilen Çağdaş Can B. ile Baver G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İNTERNETTEN ARAŞTIRMIŞ

Saldırının perde arkası araştırılırken, derinlemesine devam eden soruşturmanın detaylarına ortaya çıktı. Babası ile birlikte İzmir'de emlakçılık yaptığı ortaya çıkan Ahmet Ozan K.'nın saldırı öncesinde Ankara'ya geldiği, Polatlı İlçesinde bir otel kiraladığı belirlendi.

Yakalandıktan sonra cep telefonunda yapılan incelemelerde ise ilginç bilgilere ulaşıldı. Telefonunda silah fotoğrafı olduğu tespit edilen Ahmet Ozan K.'nın internetten 'Ankara cemevleri nerede?', 'Hacı Bektaşi Veli Eskişehir, 'Hacı Bektaşi Veli Çeşme', 'Eskişehir Cemevi Bağlar' araması yaptığı belirlendi.

"ÖNCE ESKİŞEHİR'DE SALDIRI PLANLADIM"

Telefonunda ele geçirilen cemevleriyle ilgili arama kayıtlarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ahmet Ozan K.,"Öncelikle Eskişehir ilinde saldırı planladım, ancak cemevi bulamayınca Ankara iline geldim. Cep telefonumda ele geçirilen arama kayıtları buna ilişkindir" dedi.

"BU İSİMLERLE SAVAŞMAK İSTEDİM"

Cep telefonunun notlar bölümünde HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü ile Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan ile ilgili notlar bulunan Ahmet Ozan K., bu isimlerle ilgili ise "Ağrı'da bir sorun vardı. HDP'nin Ağrı twitter sayfasına girdim, kimleri takip ettiğine baktım. Bu iki ismin takip edildiğini gördüm. Ağrı iline giderek bu isimlerle savaşmak istedim. İsimleri bu nedenle notlara kaydettim" dedi.

SALDIRIYI ARKADAŞINA ANLATMIŞ

Sabah'tan Halil Turan ve Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre tutuklanan saldırgan Ahmet Ozan K., kendisiyle birlikte gözaltına alınan Çağdaş Can B. ile Baver G.'nin arkadaşı olduğunu söyledi. Zanlı ifadesinde "Baver G.'ye cemevlerine saldıracağımı söyledim bana anlattığım her şeyin paranoya olduğunu söyleyerek inanmadı" dedi.

Baver G., sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde ise "Ahmet'in hal ve hareketleri normal değildi. Anne ve babasının gerçek olmadığını, amcasının da kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Kendisine Hacı diye birisinin büyü yaptığını söyledi. Cemevlerine neden saldırdığını bilmiyorum.

"BANA 'BEKLE ECELİN GELİYOR' ŞEKLİNDE MESAJLAR ATTI"

Son gördüğümde normal değildi, sentetik ilaç kullanıp kullanmadığını sordum. Parkta oturduğunu ve saldırıya uğradığına dair ses kayıtları attı. Aradığımda beni tehdit etti. 'Sen kendinde değilsin' dedim, Bana 'bekle ecelin geliyor' şeklinde mesajlar attı. Bu olayla ilgili bir alakam yok" dedi.



