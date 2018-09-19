Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, O.N.D. ile H.K.'nın yasa dışı yollarla ülkeye cinsel gücü artırıcı hap getirdiği ve bunları çağrı merkezi üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kızılay Menekşe Sokak'ta bulunan çağrı merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda O.N.D. ve H.K. ile birlikte 13 kadın çalışan gözaltına alındı.

Merkezde yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Müşterilere gönderilmek için hazırlanan kargo paketlerinin içinde kadın fotoğrafları bulundu. Çalışanların, paketler içindeki başkalarına ait fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi 'Facebook'tan aldığı ve bu fotoğrafları telefonda konuştukları kişilere kendilerine ait gibi ürünlerle birlikte gönderdiği tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13 kadın çalışan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan O.N.D ve H.K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

