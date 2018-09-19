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Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Ankara'da polis ekipleri, yurda kaçak yollarla cinsel gücü artırıcı hap getiren ve bunları çağrı merkezi üzerinden satışa sunanlara yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına alırken, şoke eden bir detayla karşılaştı. Çağrı merkezinde çalışanların, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden başka kadınlara ait fotoğrafları alarak, kendi fotoğrafları gibi müşterilere gönderdiği ortaya çıktı.

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, O.N.D. ile H.K.'nın yasa dışı yollarla ülkeye cinsel gücü artırıcı hap getirdiği ve bunları çağrı merkezi üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kızılay Menekşe Sokak'ta bulunan çağrı merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda O.N.D. ve H.K. ile birlikte 13 kadın çalışan gözaltına alındı.

operasyon

Merkezde yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Müşterilere gönderilmek için hazırlanan kargo paketlerinin içinde kadın fotoğrafları bulundu. Çalışanların, paketler içindeki başkalarına ait fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi 'Facebook'tan aldığı ve bu fotoğrafları telefonda konuştukları kişilere kendilerine ait gibi ürünlerle birlikte gönderdiği tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13 kadın çalışan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan O.N.D ve H.K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Ankara cinsel içerikli ürün operasyon Facebook sosyal medya

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