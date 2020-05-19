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Ankara'da 'çocuk cesedi' iddiası! Gerçek ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Ankara'da boş bir arazide bulunan mezarda, çocuk cesedi olduğu iddiaları asılsız çıktı. Polis yaptığı incelemede mezarın bir köpeğe ait olduğunu tespit etti.

Ankara'da 'çocuk cesedi' iddiası! Gerçek ortaya çıktı

Ankara'da öğlen saatlerinde gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. Keçiören Ovacık'ta bulunan Alüminyumcular Sitesi'nin arkasındaki boş arazide küçük yapılı bir mezar bulundu. Mezarı elektrik kabloları döşeyen arazideki işçiler buldu. Polise haber veren işçiler, mezarın bir çocuğa ait olabileceği yönünde ihbarda bulundu.

Araziye gelen polis ekipleri mezar üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda, mezarın bir köpeğe ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca yapılan araştırmada, olay yerine yakın sokak köpeklerinin bakıldığı bir barınak olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

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