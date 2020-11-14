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  4. Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı! İkizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı! İkizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

14.11.2020 21:53 | Son Güncelleme:
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Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı! İkizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

Ankara'da, misafir olduğu evde 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ege D. ve Arda D. ile kavga eden Ege Ö. (13), iki kardeşe evde bulunan çekiçle saldırdı. Olayda Arda D. hayatını kaybederken, Ege D. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sembol Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İkiz kardeşler Ege D. ve Arda D.'nin evine misafir olan Ege Ö., ikiz kardeşlerle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Ege Ö., evde bulunan çekiçle iki kardeşi yaraladı.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Daha sonra adrese gelen itfaiye erleri, kapıyı kırarak, daireye girdi.

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İKİZ KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arda D.'nin hayatını kaybettiği, Ege D.'nin de yaralandığı belirlendi.

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Hastaneye kaldırılan Ege D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, şüpheli Ege Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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