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Ankara'da dağlık arazide insana ait kafatası bulundu

04.12.2020 19:05 | Son Güncelleme:
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Ankara'da dağlık arazide insana ait kafatası bulundu

Ankara'da dağlık arazide bir çoban koyun otlattığı sırada insana ait kafatası buldu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede kafatasının 15 gündür haber alınamayan Hacı Ali Karagöz'e (64) ait olabileceği değerlendirildi. Kafatası incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.

Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'ndeki dağlık arazide, akşam saatlerinde koyunlarını otlatan kişi, vücudundan ayrılmış bir insan başı buldu. Çobanın ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araziyi emniyet şeridi ile koruma altına aldı. Alanda yapılan aramada, kafatasının yakınında bir tabanca ve boyunluk da bulundu.

Kafatasının kime ait olduğunun tespiti için çalışan polis ekipleri, 23 Kasım Pazartesi günü İmrahor Vadisi'nde kaybolduğu ihbarı verilen 3 çocuk babası Hacı Ali Karagöz'ün ismine ulaştı.

BOYUNLUK, KARAGÖZ'ÜN ÇIKTI

Ekipler, Karagöz'ün ailesinden aldığı bilgiyle bölgede bulunan boyunluğun Karagöz'e ait olduğunu tespit etti. Arazide bulunanlara el konulurken, kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hacı Ali Karagöz'e ait olup olmadığı, kafatasında yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Öte yandan; AFAT, AKUT ve polis ekipleri, kafatasına ait vücudun bulunması için arama çalışması başlattı.

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Kuru temizleme dükkanı işleten Hacı Ali Karagöz, Kırkkonaklar Mahallesi'nde bulunan evinden sabah saatlerinde çıktıktan sonra geri dönmedi. Karagöz'ün 3 oğlu, babalarına ulaşamayınca polise haber verdi. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 hafta önce iş yerinde düşüp, başına darbe alan ve 5 gün hastanede tedavi gören Karagöz'ün en son İmrahor Vadisi bölgesine gittiğini belirledi.

(DHA)

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