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  4. Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

22.01.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

Irak ve Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu bir kişinin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına, 'Kefele' adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik çalışma yapıldığı bildirildi.

10 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gelen ihbar ve alınan gizli tanık ifadesi sonrası yabancı uyruklu bir kişinin DEAŞ mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tümü yabancı ülke vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA


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