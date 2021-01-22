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  4. Ankara'da DEAŞ'a yönelik kritik operasyon! 5 kişilik infaz listesi ele geçirildi

Ankara'da DEAŞ'a yönelik kritik operasyon! 5 kişilik infaz listesi ele geçirildi

22.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Ankara'da DEAŞ'a yönelik kritik operasyon! 5 kişilik infaz listesi ele geçirildi

Ankara'da çok önemli bir operasyon için sabah saatlerinde harekete geçildi. İnfaz mahkemesi kuran ve bir kişiyi infaz eden DEAŞ'lılara yönelik operasyonda 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Örgüt evlerinde yapılan aramalarda 5 kişilik daha infaz listesi bulunduğu öğrenildi.

Irak ve Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu bir kişinin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına 'Kefele' adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik çalışma yapıldığı bildirildi.

GİZLİ TANIK İFADESİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Gelen ihbar ve alınan gizli tanık ifadesi sonrası yabancı uyruklu bir kişinin DEAŞ mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tümü yabancı ülke vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

5 KİŞİLİK İNFAZ LİSTESİ BULUNDU

NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek, infaz görüntülerine de ulaşıldığını, örgüt evlerinde yapılan aramalarda 5 kişilik daha infaz listesinin bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

(DHA)

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