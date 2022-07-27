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  4. Ankara'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

27.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda, çatışma bölgelerinde yer alan örgüt mensuplarıyla irtibat halinde oldukları tespit edilen 15 kişi yakalandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara DEAŞ
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