Ankara'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şahıs yakalandı.
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