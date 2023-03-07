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Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgeleriyle irtibatları belirlendi: 18 gözaltı

07.03.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbaratı alınan ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen 18 şahıs yakalandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgeleriyle irtibatları belirlendi: 18 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbaratı yapılan ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen toplam 20 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 18 şahıs yakalandı.

Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri çerçevesinde yabancı terörist savaşçı YTS kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilmeleri planlandığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara DEAŞ terör operasyonu

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