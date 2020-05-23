Ankara'da dehşet! 10 yıllık eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fatih Caddesi, Keklik Sokak’ta meydana geldi. Veysel Tetik, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini, bu sabah markete gitme bahanesiyle 2 çocuğunun bulunduğu evden çıkardı. Üzerinde polis gömleği bulunan Veysel Tetik, sokakta yürürken birden belindeki tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Boynundan vurulan Selma Tetik, ağır yaralandı. Selma Tetik, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Tetik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Veysel Tetik, olay yerine gelerek 'teslim ol' çağrısı yapan bekçilere, bir el ateş ederek kaçtı. Bekçilerin sokakta yaklaşık 100 metre kovaladığı Tetik, yakalanacağını anlaşınca bu sefer tabancayı kendi başına dayadı. Veysel Tetik, gelen polis ve bekçilerin ikna çalışması sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

Polis olmamasına karşın polis gömleği giyen Veysel Tetik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

