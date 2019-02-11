Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

Yapılan müdahaleler sırasında bir kadının gözyaşları dökerek 'Seni yalnız bırakmayacağım' diye bağırması ise yürekleri dağladı. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.
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