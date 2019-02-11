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Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 08:00 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesi Sıhhiye Kavşağı'nda meydana gelen kaza korku dolu anları beraberinde getirdi. Bir taksinin belediye temizlik aracına çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan taksi şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleler sırasında bir kadının gözyaşları dökerek 'Seni yalnız bırakmayacağım' diye bağırması ise yürekleri dağladı. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.

'Seni yalnız bırakmayacağım!'

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Sıhhiye Kavşağı'nda meydana geldi. Erkan Özmen (31) yönetimindeki 06 T 5519 plakalı taksi, Mithatpaşa Caddesi'nden Necatibey Caddesi'ne bağlanan üst geçitte sürücünün kontrolünden çıkarak, yol temizliği yapan 06 AZ 5519 plakalı belediye aracına çarptı.
Kazada hurda yığınına dönen taksinin sürücüsü Özmen ile aynı araçta bulunan Koray Evren Kaya (36) ve Gamze Evren Kaya (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, şoför mahallinde sıkışan Erkan Özmen'in kurtarılması için çalışma yaptı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın yolcu, ağır yaralanan Özmen'in kurtarılmasını gözyaşları içinde seyretti. "Seni yalnız bırakmayacağım Erkan" diyerek kendinden geçen yaralı kadını sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Taksi temizlik işçisi

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