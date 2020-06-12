Ankara'da dehşet anları! İmdadına mahalle bakkalı yetişti

Başkent'te dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Keçiören ilçesinde bir kişi, Gün Sazak Caddesi'nde oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağıya sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Suda sürüklenen kişinin de mahalle bakkalı Şerafettin Kocagöz tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kocagöz'ün, sürüklenen kişiyi kurtarma anına ilişkin görüntü de dikkat çekti. Cep telefonuna yansıyan görüntüde Kocagöz'ün, suya girip, sürüklenen kişiyi kolundan tutarak çekip kurtardığı görüldü.

'ÖNCE YÜZMEYE ÇALIŞTIĞINI ZANNETTİM'



Sürüklenen kişinin yardım çağrısı üzerine yanındaki bir vatandaşla suya girdiğini belirten Kocagöz, "Su gelirken baktım ki içinde bir çocuk var. 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım, 'yardım edin' dedi. Ben de gittim kurtardım. Sonrasında ailesi geldi, üzerini falan değiştirdik gönderdik. Yokuşun başında ailesi kalmış galiba aracın içinde. Şoktaydı, hemen kendine gelemedi. Ben önce yüzmeye çalıştığını zannettim; ama düşmüştü. Su bayağı kuvvetliydi beni de sarstı" dedi.