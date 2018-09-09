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Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

Ankara'da Hakkı Ç. isimli şahış durakta otobüs bekleyen 4 kişiye 'ben şeytanım' deyip ekmek bıçağı ile saldırdı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 7 Eylül Cuma sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, Hakkı Ç. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Duraktaki vatandaşlar sağa sola kaçışırken, Mert K., Hayrullah A. ve ismi belirlenemeyen 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.

Hakkı Ç., yere yığılan Mert K. ve Hayrullah A.’yı bıçaklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hayrullah A. ile ismi belirlenmeyen 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, Mert K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Hayrullah A.’nın ise yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Daha sonra olayın yaşandığı yerde çevre güvenliği alan polis, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi. İnceleme ekipleri, olayda kullanılan bıçakla birlikte tüm delilleri titizlikle muhafaza altına alarak durumu savcıya bildirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mert K.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan Hakkı Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkı Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ŞEYTANIM" DEYİP SALDIRDI

Olayın görgü tanıklarından esnaf Alim Köse, “Oraya gittiğimde ölü ve yaralılar vardı. Orada kanları görünce bir an korktum. Olayı arkadaştan öğrendim. Otobüs durağında bekleyenlere bıçakla rastgele saldırmış. Saldırgan ‘Sen Müslüman mısın?’ diye sormuş. Onlar da ‘Müslümanım’ deyince saldırmış. Orada bir kovalamaca yaşanmış. Yakaladığı kişilere bıçağı vurmuş. Biri kulübenin orada ölmüş. Saldırgan o kişiyi boynundan bıçaklayarak öldürmüş. Onu öldürdükten sonra diğerinin peşinden koşmaya başlamış. Lambaların orada diğer çocuğu tutup bıçaklayarak öldürüyor. Ondan sonra polis geldi ve şahsı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde kelepçeleyip gözaltına aldılar” ifadelerini kullandı.

Ölen Mert K'nın dayısı Eyüp Güneş, “Olayı ilk öğrendiğimizde farklı farklı şeyler söylendi. Daha sonra net olarak öğrendik ki birbirini hiç tanımayan 5 kişi otobüs durağında bekliyormuş. O sırada bir kişi yanlarına yaklaşmış ve ‘Sen Müslüman mısın?’ diye sormuş. ‘Müslümanım’ cevabını alınca, ‘Ben şeytanım’ demiş ve oradaki insanlara saldırmış. Birbirini hiç tanımayan 4 kişiyi bıçak darbeleriyle yaralamış. Yeğenimiz de olay yerinde vefat etti. Diğer arkadaşın da hastaneye giderken yolda öldüğünü öğrendik” şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. (İHA)

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Ankara bıçak otobüs durağı Şeytan

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
kalbine kazik saplayin madem seytanmis
radikal islamın örneği
ya şizofreni yada uyuşturucunun etkisi. bu ülkede artık silahsız gezilmez
içine cin kaçmıştır
bu millet iyice sapıttı.
şimdi bu kader mahkumu mu olacak?
Bunlar hapishanede yer yok diye serbest bırakılan zihniyet ! İçerde öğretmen polis dışarıda ben şeytanım diyen mahluklar...
akli dengesi yerinde değil diye rapor alır iki gün sonra özgürce gezer.
Allah akil fikir versin. toplum cildirdi
bir insan öldürmek ne kadar kolay olmus allah islah etsin zalim insanlari
Allah’a emanet yasiyoruz.
BETER OLUN ÜLKE BATIYOR HERKES KAFAYI YİYİYOR
VAYY ŞEYTAN HAZRETLERİNE BAKK...
canın cıksın
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismmillahirramanirrahim deselerdi seytan kacardı bir malın yüzünden olan 2 cana olmuş
Şeytanın yakalanması iyi olmuş.Tüm dünyaya ilan edilse muhteşem olur.
tıklanmak uğruna cuma sabahı olan olayı şimdi yayınlamak ne anlamı var
Seytanin yakalanmasi iyi olmamis bence. cunku insanlar gunah isler seytani suclar, eger seytan yakalandiysa insanoglu simdi kimi suclayacak. . .
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