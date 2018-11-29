Ankara'da dehşet! Özel Harekat operasyon düzenledi

Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, bir otomobille Manolya Sitesi’ne gelen Emine Ç. (39) ile Habip K., henüz belirlenemeyen bir nedenle araç içinde tartışma yaşadı. Kavgayı sürdürerek araçtan inen ikili, Emine Ç.’nin oturduğu binanın girişine geldi. Giderek şiddetlenen kavgada kontrolünü kaybeden Habip K., silahını eline alarak “Seni kimseye yar etmem” diye bağırdı. Bağrışmaları duyarak olay yerine gelen sitenin güvenlik görevlisi, genç kadının silahla rehin alındığını gördü. Daha sonra Emine Ç.’ye doğrulttuğu silahını ateşleyen Habip K., kadını ağır yaraladı.

YARALI KADINI TESLİM ETMEDİ



Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Aldığı kurşun yarasıyla hareketsiz yatan Emine Ç.’nin başından ayrılmayan zanlı, olaya müdahale etmeye çalışan ekiplerin üzerine rastgele ateş açtı. Şahsı etkisiz hale getirmek için harekete geçen polis ekipleri de havaya uyarı atışında bulundu. Polis ekiplerince silahlı saldırganın elinden kurtarılan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.