Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Nevşehir Caddesi üzerindeki market önünde karşılaşan Tayfur G. ile Haydar S., borç-alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

VURUP BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfur G., aracından pompalı tüfeğini alarak, Haydar S.'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Haydar S., kanlar içinde yerde kaldı. Tayfur G., elinde pompalı tüfekle kaldırımda yerde sürüklenen Haydar S.'nin başında beklerken, çevredekilere polis ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda Tayfur G., gelen polis ekiplerine tüfeği vererek teslim oldu. Yaralı Haydar S.'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Haydar S., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Tayfur G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.(DHA)



